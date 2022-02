Detecten a Catalunya un factor que augmenta el risc de mort per Covid

Incentivar la recerca entre els professionals d’Althaia

Els pacients afectats perals quals es detecta la presència d’un anticòs a la sang anomenattenen major probabilitat de complicacions i de. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi El paper de l'anticoagulant lúpic en els pacients ingressats amb Covid-19, que ha realitzat la, metgessa adjunta alde laLa prestigiosa revista mèdica internacional Trombosis Research ha publicat recentment els resultats de la investigació, que s’ha finançat amb una de les beques que Althaia va concedir l’any 2021 per fomentar la recerca entre els professionals de la institució gràcies a les donacions econòmiques d’empreses, entitats i ciutadania per lluitar contra la Covid-19.L’anticoagulant lúpic és un anticòs que es detecta en una analítica. La seva presència està habitualment, encara que també pot aparèixer en el context d’infeccions agudes.Ja durant la primera onada de la pandèmia es va observar que un gran nombre de pacients amb Covid-19 presentaven. La Dra. Constans va partir d’aquesta evidència, de la qual es desconeixen les causes. També va tenir en compte que la presència de l’anticoagulant lúpic estava ja descrita de manera freqüent en la literatura científica sobre la Covid-19, tot i que la seva relació amb els fenòmens tromboembòlics i el pronòstic de la malaltia no era clara.Per tot això, l’objectiu va ser saber si la presència de l’anticoagulant lúpic podria estar relacionada amb un augment dels episodis trombòticsi una major mortalitat en el pacient ingressat per Covid-19. També si aquesta alteració es mantenia en el seguiment dels pacients després dels 6 mesos de la infecció.La investigació inclouper Covid-19 durant el mes d’abril del 2020 a la Fundació Althaia. A totes aquestes persones es va realitzar la prova de l’anticoagulant lúpic en el moment de l’admissió i es va tornar a realitzar sis mesos després de l’alta. La prova va ser positiva en 128 pacients (60,7%).en el grup que havia donat positiu d’anticoagulant lúpic (60%) en comparació al que havia donat negatiu (90%). No obstant això, no es van veure diferències en els esdeveniments trombòtics. Sis mesos després de l'alta, l’en la gran majoria de casos positius (94%).L’estudi conclou que l’anticoagulant lúpic és unde mortalitat hospitalària en pacients amb Covid-19. Està associat amb la inflamació i gravetat de la malaltia, però no amb episodis tromboembòlics. Aquest marcador sol haver desaparegut als sis mesos de la malaltia. Aquesta línia d’investigació augmenta el coneixement sobre un perfil de pacients amb Covid complicat, que en un futur podria arribar a permetre prendre mesures amb l’objectiu d’evitar la malaltia greu.La investigació, que forma part del projecte de la tesi doctoral de la Dra. Constans, s’ha publicat a Trombosis Research sota el títol Lupus anticoagulant is an independent risk factor for non-thrombotic in-hospital mortality in Covid-19 patients.L’any passat Althaia va impulsar per primera vegada dues convocatòries internes d’promoguts per investigadors de la Fundació vinculats a la Covid-19 i finançades amb part dels fons recaptats en laper fer front al nou virus. L’objectiu va ser fomentar lasobre l’impacte i les repercussions clíniques, terapèutiques, epidemiològiques, de prevenció i salut pública i de serveis sanitaris vinculats a la nova malaltia i, a la vegada, incentivar la recerca entre els professionals de la institució. En total, van rebre finançament quatre projectes, un dels quals el que lidera la Dra. Constans.Althaia manté un ferm compromís envers la recerca i la innovació, línies estratègiques que permeten avançar en la generació de coneixement aplicat a la millora de la salut. El fet d’aportar dades sobre població del nostre territori és molt valuós ja que contribueix, des d’un àmbit local, en els resultats de lai, alhora, permet acostar i fer més aplicables a la nostra població els resultats globals.​​​​​​​​​

