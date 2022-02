El TSJC condemna Interior per posar en risc la salut d'un agent de trànsit durant l'estat d'alarma

La sala del contenciós administratiu del(TSJC) ha confirmat lad'un jutjat deque conclou que elaleshores encapçalat per Miquel Buch,va vulnerar drets fonamentals d'un agent de trànsit el març del 2020. En concret, la sala ha rebutjat el recurs del Departament i ha considerat que es va posar en risc la salut de l'agent durant els dies que va haver d'anar a treballar tot i el permís demanat per absentar-se del lloc de treball per deure inexcusable al·legant, en un escenari d'estat d'alarma, que patia asma, insuficiència renal crònica i proteinuria.Els fets es remunten al, quan l'agent va haver d'anar a treballar entre el 19 i el 27 del mateix mes mentre esperava resposta a diverses sol·licituds fetes per absentar-se del seu lloc de treball al·legant el risc per a la salut que li representava anar presencialment a treballar.La sala, en la mateixa línia que ja ho va fer un, considera que l'actuació de l'administració va infringir els drets fonamentals invocats pel treballador. Segons recull la interlocutòria del TSJC, davant de la primera successives peticions l'administració "va mostrar una passivitat inexcusable posant en risc la salut del sol·licitant". Per la seva banda, l'agent havia invocat el dret a la vida i a la integritat física i moral.L'agent en qüestió va sol·licitar a la responsable de seguiment i valoració mèdica de laabsentar-se el 19 de març i va aportar documentació mèdica que provava les malalties respiratòries i renals que patia. La resposta del servei mèdic a la seva sol·licitud, però, no va arribar fins al dia 27. El dia 31, quatre dies més tard, la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia va incloure l'agent entre el llistat de persones "altament sensibles" davant del context de la covid-19 i es va indicar l'autorització per al confinament domiciliari del treballador.En un comunicat, el sindicatha celebrat la decisió del TSJC i ha assegurat que les mesures cautelars guanyades al principi de la pandèmia, com la no reincorporació a la feina sense un test negatiu per covid, van ser "essencials" per a la protecció dels treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor