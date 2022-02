Les 5 eines per descobrir noves sèries i pel·lícules

1.Cinetrii





2.Every movie has a lesson

3.Bingie

4.Just Watch

5.Netflinity

Has acabat la teva sèrie preferida i ja no saps què mirar? Les plataformes (Netflix, Amazon, HBO, Filmin...) permet al consumidor un immens catàleg de contingut a l'abast que és molt comú passar-se hores i hores navegant pels catàlegs de diferents plataformes sense ser capaços d'escollir què visualitzar. Per això et portem una sèrie de portals web que et poden ajudar a descobrir contingut original:Portal que analitza les ressenyes realitzades per crítics amb la finalitat de trobar relacions entre diferents pel·lícules i mostrar-te els llargmetratges en què s'han inspirat. És una de les maneres més originals per descobrir contingut que et pot agradar. Un dels únics inconvenients és l'idioma, ja que està en francès.Portal creat i potenciat per Don Shanahan, un educador de Chicago, que analitza els llargmetratges i els classifica segons l'aprenentatge que transmeten. A la pàgina es pot trobar i descobrir el cartell de la pel·lícula amb la lliçó resumida, potenciant una lectura és molt còmode i visual.És una aplicació per iOS que et permet buscar els teus continguts preferits i recomanar-los als teus amics. A la finestra principal, t'apareixen les seves sèries i pel·lícules preferides perquè puguis guardar les recomanacions que t'agradaria veure. A més, pots iniciar un xat amb els amics per comentar la sèrie o pel·lícula que esteu mirant.Servei permet conèixer on es troba una sèrie o pel·lícula, ja sigui Netflix, Amazon Prime Video o altres plataformes. Una de les opcions que ofereix és la d'ajudar-te a trobar contingut que et pot agradar segons els teus gustos i també a quina plataforma el pots visualitzar. Hi ha aplicació de mòbil i pàgina web. Els seus continguts es poden desgranar de diverses maneres, no només per plataforma: per gènere, any d'estrena, preu (en el cas de voler comprar-la), qualificació.És un servei similar a JustWatch. Et permet seleccionar les plataformes a les quals estàs subscrit i indicar les teves preferències per veure quines són les pel·lícules o sèries disponibles. És molt fàcil d'utilitzar, simplement cal entrar a la pàgina web i marcar les plataformes de les quals disposes. Després a filtres pots escollir el gènere, la puntuació i les votacions a Filmaffinity, així com l'any i el sistema d'ordenació que prefereixis.

