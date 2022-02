Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-12

El Servei Català deha informat aquest dilluns a primera hora de la tarda que s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carreteraal punt quilomètric 84 a l'altura de. Per causes que encara s'estan investigant, un. A causa de l'accident, ha mort el conductor i únic ocupant del turisme, un home deElshan rebut l’avís a les 14.15 h. Arran de la incidència, s’han activat dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, s’ha tallat la via en els dos sentits de la marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor