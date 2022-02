Avís per nevades als Pirineus i per fort vent a Tarragona aquest dimarts

Part deestarà aquest dimarts en avís de risc per neu, vent, fred o per fenòmens costaners, segons ha informat l'(AEMET), que preveu precipitacions especialment als. L'avís groc per nevades afectarà la província de Lleida, on es podran acumular fins a 10 centímetres de neu.A més, el vent fort amb ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora ha activat l'avís de risc a la província de. Pel que fa al temporal a la costa, Tarragona itindran vent del nord-oest amb força 7 que poden provocar onatge de 2 a 3 metres. Les previsions indiquen que les precipitacions seran en forma de neu a partir de 800 a 1.200 metres als Pirineus.Pel que fa a les temperatures s'esperen pocs canvis, encara que les mínimes tendiran a baixar a tot el país, amb algunesfebles i d'altres de més intenses als Pirineus. Les primeresde la setmana es podrien produir aquesta mateixa tarda de dilluns, especialment focalitzat a les comarques de la província de Girona.Tot plegat coincideix amb un inici d'any en què l'absència deha estat protagonista. De fet, aquest fet meteorològic ja ha començat a deixar imatges i dades deamb menys capacitat de l'habitual en aquestes dates. Lacomença a notar-se, però segons el Govern, no hi ha motius encara per a alarmar-se.

