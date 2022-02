L'ANC s'oposa als «Jocs espanyols»

Als repressors ni aigua.....

Per Samurai el 14 de febrer de 2022 a les 17:28 0 1

Esta gentuza quieren equipararnos a ETA, pero no lo conseguirán...... Según dicen en todos los telediarios, prensa y caverna mediática madrileña afecta a los fascistas y corruptos, hemos llegado al punto en que todos los independentistas somos terroristas....... En Catalunya ya no hay "charnegos". Ahora sólo hay independentistas o unionistas, buena gente o "botiflers", separatistas o traidores.... Se quiere imputar a los CDR por terrorismo por el mero hecho de tener información de como fabricar explosivos...... En las protestas multitudinarias posteriores a la SENTENCIA ABERRANTE a nuestros PRESOS POLÍTICOS tambien dijeron que les habían decomisado varios motosierras. A cuántos piolines descuartizaron?...... Por la misma regla de tres las fuerzas de ocupación españolas, la guardia civil y la policía nacional son terroristas y asesinos, a los que hay que encarcelar inmediatamente, pues en vez de proteger al ciudadano, llevan porras, armas de fuego y balas de goma con las que se dedican a torturar, causar lesiones graves, matar, sacar ojos y arrancar testículos con total impunidad...... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas", causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!