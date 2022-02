Detingut a Barcelona un fugitiu italià perillós que va matar la seva cosina de 18 anys

La policia espanyola ha detingut a Barcelona un home que fugia de les autoritats italianes per. Segons han informat en un comunicat, el cos policial ha aconseguit atrapar l'home, també acusat de detenció il·legal de la jove i amagar el seu cadàver. Han explicat que el crim va ser comès per diversos membres de la mateixa família -la víctima era la cosina de l'assassí-, amb la presumpta inducció dels pares.Els fets "van commocionar i indignar tot Itàlia".quan el fugitiu presumptament va participar en l'homicidi i, segons les investigacions realitzades pels agents, el fugitiu -cosí de la víctima- amb un altre cosí, un oncle i els pares de la jove, suposadament van cometre el crim i van cavar un forat amb eines agrícoles darrere del cobert de la granja on treballaven per amagar el cadàver.Després de diverses investigacions, els agents van detenir ell'oncle de la jove, acusat de ser el presumpte autor material de la seva mort per estrangulament. Així doncs, aquest dimarts diversos agents han detingut el presumpte fugitiu al barri de la Trinitat de Barcelona, ​​que ha quedat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció, en espera de l'autorització per extradir-lo.

