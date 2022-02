Un desconegut ataca i ofega un «streamer» en ple directe

Twitch streamer @reydempto was choked unconscious in an assault during his Livestream from Amsterdam. He is okay now. pic.twitter.com/EEQYCTj74B — Dexerto (@Dexerto) February 13, 2022

és un dels racons més meravellosos d'Internet. Desenes de milers de persones creen comunitat cada dia, a centenars de canals, on es crea contingut de tota mena i s'interactua amb el públic de manera clara i directa. Aquests directes de Twitch es poden classificar en diverses temàtiques i gèneres. Un dels que més triomfa és l'anomenat, un eufemisme que agrupa totes aquelles retransmissions fetes des del carrer o des d'espais públics. En la immensa majoria no passa pràcticament res fora de lloc, però a vegades es poden tenir sorpreses. I no gaire agradables., un creador de contingut nord-americà que viu als Països Baixos, a la ciutat d'Àmsterdam. Especialitzat en aquestes retransmissions d'IRL, va patir un atac sever en el directe que va celebrar ahir a la nit pels carrers de la ciutat neerlandesa. Un home desconegut va increpar-lo iL'assaltant"Estic en directe a Twitch, mataré aquest fill de puta", se sentia dir a l'assaltant. La pantalla va quedar en negre i es va tallar la transmissió.La majoria dels seus seguidors, preocupats pel que acabava de passar, van trucar a la policia per informar del que havien vist. Hores després, el mateix jove nord-americà va informar els seus seguidors pel seu canal deque es trobava bé i que només havia sigut "un ensurt".M'ha colpejat al cap, però no gaire fort. Em vaig sentir millor una vegada que l'oxigen va començar a tornar al meu cervell", va relatar. Ell mateix ha realitzat un directe posterior per explicar el que havia passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor