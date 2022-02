​La prova pilot per dignificar el preu de la llet d'Osona tindrà continuïtat

Aquesta iniciativa va arrencar la primera setmana del 2022. En un primer moment es va comprar una tirada de 24.000 litres. Va tenir tant d'èxit que els supermercats es van quedar sense aquest producte. "Vam tenir ruptura d'estocs una setmana i mitja", ha especificat el director d'operacions. A mitjans d'aquesta setmana ja es podrà trobar de nou aquest producte a les lleixes dels supermercats Bon Preu i Esclat.

Canvi de paradigma: acord entre ramaders i distribuïdora

La presentació oficial de l'acord entre Bon Preu i Vaquers Plana de Vic per continuar amb el projecte d'una llet a un preu just. Foto: Carles Fiter.



Altres productes làctics i marca blanca

Vetllat des de l'Ajuntament i la Llotja de Vic

Elestà una mica més esperançat. Aquest dilluns, el grup-que agrupa les cooperatives Plana de Vic i Vaquers d'Osona- han anunciat que la prova pilot per dignificar el preu de la llet tindrà continuïtat . D'aquesta manera, doncs, la cadena osonenca de supermercats continuarà distribuint llet d'Osona sota la marcaLa iniciativa té per objectiu fer. Bon Preu paga, quan el cost de producció per als ramaders se situa als 39,5 cèntims. Es preveu distribuir, però l'oferta pot ampliar-se en cas que hi hagi més demanda. Bon Preu també ha agafat el compromís d'anar"La intenció és pagar a un preu com cal sempre", ha dit, director d'operacions del Grup Bon Preu, que ha destacat l', gràcies a la bona rebuda que ha tingut per part de la clientela. Aquest ha estat un dels factors principals per donar continuïtat a la prova pilot. Més enllà d'això, Sabartés ha remarcat que tenen "un compromís amb el territori", per això comercialitzen des de poma de Girona fins a pera de Lleida.Per la seva banda,, portaveu de Vaquers Plana de Vic, ha subratllat que aquesta iniciativa suposa "unen la distribució", ja que s'ha arribat a un acord entre distribució i ramaders per una llet "100% osonenca i a un preu just". Les ampolles són envasades al grup, a Santa Coloma de Gramenet. Sabartés ha remarcat que "els números surten" i tots "hi guanyen"El portaveu de Vaquers Plana de Vic ha apuntat que "no suposa la resolució del problema" de cobrar la llet a un preu just, però és "" per a les famílies que hi ha al darrere de les explotacions. Moltes d'elles han hagut d'anar tancat per increment dels costos de producció i sobretot les matèries primeres. El 2011, hi havia 192 granges, mentre que actualment n'hi ha 97.Bassas ha explicat que, a més d'aquesta llet amb el segell Vaquers Plana de Vic, també estanque sortiran molt aviat al mercat "per enfortir aquesta marca". De fet, Sabartés ha dit que estan "oberts" a la possibilitat de comercialitzar altres productes, "com poden ser derivats làctics".Preguntat per la marca blanca que comercialitzen als supermercats, el director d'operacions ha apuntat que anirà en funció de "les". "Estaríem encantats de no vendre-la, però no depèn de nosaltres. El consumidor escull", ha conclòs.En aquesta operació, hi han col·laborat tant l'com la. Davant la situació delicada d'aquest sector, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va promoure la creació d'un grup de treball, que ha liderat la Llotja.al sector. Estem molt orgullosos de la feina feta", ha destacat, president de la Llotja de Vic; mentre que, regidor de Medi Ambient i Món Rural de Vic, ha transmès un agraïment "per la feina feta, sobretot per Bon Preu", per "apostar pel territori, el país i el medi ambient".

