El bisbe de Girona, ingressat en una clínica per salut «una mica delicada»

Elha comunicat als feligresos que estàen una clínica, en els darrers dies, el seu". A la nota enviada als diocesans, explica que té unaque li ha produït unai que necessita repòs per curar-se."Tot i el sofriment que també pateixo pel, segueixo la situació de la diòcesi de la millora manera possible", ha dit. El bisbe explica que el metge recomana "" per veure si la llaga deixa de sagnar "de manera natural i amb les mesures pal·liatives adients".El bisbe demana als feligresos que preguin per la seva recuperació i la de tots els malalts. "De moment estic ingressat en una clínica per poder estar més controlat i atès adequadament", exposaque es compromet a comunicar personalment o a través del vicari general qualsevol canvi que es produeixi en el seu estat de salut.

