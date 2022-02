Més d'un miler de multes per la llei mordassa en només quatre mesos

Eldeixarà d'aplicar laper evitara manifestants pacífics. L'aplicació d'aquesta normativa ha provocaten només quatre mesos. Concretament, segons dades d'Interior a les quals ha tingut accés, entre el mes de gener i abril de l'any 2021 es van obrir una trentena d'expedients en virtut de l'article 36.4, que fa referència a obstrucció a l'autoritat (per exemple en), i un miler en virtut de l'article 36.6, que fa referència a laa l'autoritat quan no és constitutiva de delicte.Les dades són parcials a l'espera que es faci el tancament de 2021 i fan referència als dos articles de la llei més afectats per l'anunci d'avui del Govern, però permeten veure la dimensió de l'impacte d'aquesta llei, que el govern espanyol de PSOE i Podem encara no ha derogat deencara no ha derogat i que ha estat criticada diverses vegades des d'Europa El conseller d'Interior,, ha anunciat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio canvis en la interpretació de la normativa, que continua vigent a l'Estat. La llei de seguretat ciutadana, validada pell'any 2015, obliga elsa aixecar acta dels fets que es produeixin en concentracions o protestes. Malgrat això, laassumirà el procés d'instrucció, tràmit que determina la imposició de sancions. El Govern entén que l'empara la jurisprudència delper fer prevaldre l'exercici dels drets fonamentals sobre la llei mordassa.La intenció d'Interior ési garantir la feina dels mitjans de comunicació. Per això, aplicarà un mecanisme de ponderació de drets. "Els Mossos no aplicaran la llei mordassa emparant-se en sentències europees. No té cap sentit que quan una persona es manifesta pacíficament pugui ser sancionada", ha exposat el conseller. El canvi d'actuació també permetrà al Govern revertir sancions dels darrers mesos si s'han presentat al·legacions. Un exemple en podrien ser les multes imposades a col·lectius en defensa de l'habitatge personades en desnonaments o els perjudicis patits per periodistes en l'exercici de la seva feina.

