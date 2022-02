El president de la Generalitat,, pronuncia aquest dimarts a la tarda una conferència al(MNAC) en la qual desgranarà el seu full de ruta sobre la resolució del conflicte amb l'Estat. La intervenció coincideix amb el, que van suposar la primera ocasió en què l'independentisme va superar el 50% dels vots . De moment, però, això no s'ha traduït en la consecució de la unitat estratègica del moviment, que aquests dies pateix les conseqüències de la retirada de l'escó deAragonès pronuncia la conferència davant d'uns 400 convidats, entre els quals el cap de l'oposició i cap de files del, amb qui es reunirà properament. També hi és, presidenta del Parlament, que aquest cap de setmana ha assistit al tall de la Meridiana just després que fos desautoritzat pel Govern . Representants d', de Junts i dels comuns -la CUP ha plantat el president- també fan acte de presència a la intervenció del president, que en el discurs de ja va indicar la necessitat de començar a "construir alternatives" en cas que el diàleg amb l'Estat no fructifiqui.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor