Espai Cràter obrirà les portes a Olot al març per «viatjar al centre de la vida»

Estanis Vayreda, Pep Berga, Xevi Collell i Núria Llop durant la presentació d'Espai Cràter. Foto: Martí Albesa.

Més de 2.000 persones ja han reservat la visita a Espai Cràter

Un talús del volcà Puig del Roser presideix la sala d'exposicions d'Espai Cràter. Foto: Martí Albesa.

La dinamització del territori

Lamultitudinària als mitjans de comunicaciód', que obrirà les portes al públic el mes de març vinent, desvetlla alguns dels "secrets" d'aquest, construït en menys de dos anys –i en plena pandèmia–, com el fet quei als peus del volcà Montsacopa, com a futur centre de referència a nivell europeu per a la divulgació i la recerca científica entorn elAquest nou centre expositiu, que–després de trenta anys d'existència– és un edifici, signat pels arquitectes Toni Casamor i Anna Codina, de 1.272 m2, concebut, ell mateix, com, "", com ha explicat a l'inici de la presentació Xevi Collell, director de l'Espai Cràter, que ha estat acompanyat de l'alcalde, Pep Berga, i del regidor Estanis Vayreda.De fet, abans d'entrar a, on hi ha l'espai expositiu pròpiament dit, una paret fèrria serveix de pantalla per a la projecció d'un breu audiovisual que explica aquest "origen de la vida" i que finalitza amb unque obre la paret i descobreix laon, de manerai a través de diversos llenguatges (audivisuals, experiències immersives, fotografies, realitat virtual, videomapatge) endinsen el visitant en l'i el coneixement del territori. Entre d'altres, hi ha una maqueta de 15 m2 que explica la, fa set-cents mil anys, amb propostes lúdiques i altres elements.El gran talús que s'alça a la part sud d'aquesta sala es correspon al mateix emplaçament del, situat en el punt més central de lade l'Espai Cràter, que ha comissariat, director de Geociències Barcelona-CSIC.L'Espai Cràter, com ha afirmat, vol serper a la comunitat educativa, social i científica i, alhora, vol generarper als diferents sectors de la ciutat, però especialment per al, que aquests dos darrers anys han estat molt perjudicats per les restriccions imposades arran de la pandèmia.L', sobri, diàfan –gens enfarfegat–, amb, s'alimenta geotèrmicament a partir de, amb què l'eficiència i l'estalvi energètics són assegurats, ja que no consumeix cap energia fòssil per al seu funcionament, tot d'elements que també es poden veure des de la sala d'exposicions. Les parets i terres, emblanquinats o amb tons ocres gens cridaners, donen a les sales i als diversos espais –tallers, racons, oficines…– unaespecial, no endebadesgrossess'alcen al sostre terrer de l'equipament, un talús de 3.000 m2 que ara ja he rebut elss i que, ben aviat, aportarà una coberta verda a tot el centre.A banda de la sala expositiva (la Cambra), l'Espai Cràter compta amb un espai reservat a les activitats educatives (Aula Bufador), una auditori (Sala Magma) amb capacitat per a 110 persones –on acollir esdeveniments culturals– i una zona pensada per acollir presentacions o estades de petit format (Zona Sísimica), a la primera planta de l'edifici.Tal com s'ha assenyalat durant la presentació, i com a proves d'estrès de l'espai, abans de la posada en marxa a principis del mes de març,de grups organitzats (escolars i adults)per als pròxims tres mesos. De fet, a banda del context de la pandèmia que recula, no se'n farà una inauguració oficial, com ha revelat Pep Berga, mentre que totes, siguin col·lectives o individuals, s'hauran de fer amb. En tot cas, fins al 31 de desembre d'enguany,L'Espai, doncs, vol ser una Catalunya amb activitats educatives per a totes les edats. De fet, la proposta educativa s'ha creat conjuntament amb la UdG i les empreses d'educació ambiental de la comarca, que han desenvolupat un projecte socioeducatiu com a guia d'aquestes activitats. Aquest mateix 2022 ja s'ofereixen deu tallers integradors pensats per als diferentsi pensats per a d. Tot plegat, sumant-hi l'interès suscitat a partir de l'erupció del volcà de La Palma, ha fet que en aquests moments ja estiguin pràcticament plenes les visites escolars per als primers mesos de funcionament.Com, Espai Cràter vol erigir-se en referent nacional i internacional en l’àmbit de la vulcanologia, teixint aliances amb centres educatius, institucions i entitats per tal d’impulsar projectes i activitats. El primer pas ha estat la signatura d’un conveni amb el CSIC, que li permet accedir a l’espai científic més important de l’Estat i poder ser part activa de projectes de recerca i impacte internacionals de gran envergadura.A la sala expositiva també hi ha racons, com el que es dedica al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, o a, el moviment ecologista que va sorgir fa més de quaranta anys per a la protecció integral de la zona volcànica de la Garrotxa, que va ser amenaçada per les explotacions de greda i per la prospecció de minerals radioactius. Junt amb altres entitats cíviques i polítiques, van aconseguir que la Generalitat declarés la zona com a Parc Natural i que avui sigui un dels ecosistemes més singulars i més visitats de Catalunya, a més d'un incentiu econòmic per al futur de la Garrotxa.Espai Cràter comptarà, també, amb unaper tal d’arribar a tothom. Exposicions, debats, tallers, música i teatre de petit format… tindran la seva cabuda a aquest nou equipament que, per a aquest 2022, ja acollirà una nova edició de la Setmana de la Vulcanologia, els cicles de xerrades “Els grans interrogants de la ciència” i els “Reptes del segle XXI”, el fòrum d’Escoles Verdes de la Garrotxa, el Congrés de petits i joves científics, entre moltes altres iniciatives d’una programació que, properament, es presentarà.L'emplaçament d’Espai Cràter al sector del Roser d’Olotamb la voluntat d’esdevenir un element dinamitzador de l’activitat econòmica que s’hi porta a terme, tal com ha assenyalat el regidor de Promoció, Estanis Vaureda. Vol contribuir a la tan necessària creació de llocs de treball i a la reactivació econòmica dels sectors que, com el comerç i la restauració, s’han vist greument afectats per la pandèmia i que, a la Garrotxa, ocupen a més de 5.000 persones.Aquest projecte contemporani –que treballa de forma innovadora, experiencial i participativa– també vol abordar elsque afecten el nivell local, especialment en el context d'actual. És un equipament amb un finançament extern molt important. Amb un pressupost de(IVA inclòs), ha estat possible gràcies a l’aportació de diverses institucions: el 70% del seu finançament prové de la Unió Europea, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya i el 30% restant, de l’Ajuntament d’Olot.Per a més informació sobre aquest nou equipament de la ciutat d’Olot podeu consultar la pàgina web i seguir-ne l'actualitat a través del seu perfil a Instagram @espai_crater i les xarxes socials de l’Ajuntament d’Olot.

