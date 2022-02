Detenen quinze persones a Girona i a Reus per formalitzar parelles de fet fictícies

, peramb ciutadans estrangers amb l’objectiu de regularitzar la seva situació administrativa a l'estat.A tres dels detinguts se'ls imputa pertinença a l'organització criminal. L’operació es va fer a principis del 2022, amb l'oficina d'estrangeria de la subdelegació del govern a Girona, la tresoreria general de la Seguretat Social, la Policia Nacional de Reus i la Policia Local de Salt.Els detingutsque no tenien permís de residència amb ciutadans espanyols per formalitzar diferents tràmits administratius. Els ciutadans natius eren persones ambo amb dependència a substàncies estupefaents, als que els oferirienper unir-se en parella de fet amb aquests ciutadans estrangers, amb l'única finalitat d’obtenir una Autorització de Residència de Familiar Comunitari, no arribant, en alguns casos, ni a conèixer les seves respectives identitats.Després de les investigacions, els agents van determinar que tres persones estaven dirigint undedicat a l'afavoriment de la immigració clandestina, incorporant documentació falsa a un procediment administratiu amb la finalitat de servir de base a una resolució oficial de concessió d'Autorització de Residència de Familiar Comunitari.L'operatiu va culminar amb la localització i detenció de 15 persones pelsde falsedat documental i afavoriment a la immigració il·legal, tres d'elles també per pertinença a organització criminal. La policia continua treballant en la localització i detenció de més d’una trentena de persones que haurien participat en aquests fets.

