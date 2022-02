Ucraïna, entre la coerció russa i l'alarmisme occidental

Volodymyr Ishchenko, Kira Rudik i Svitlana Kovalchuk. ND

Fa setmanes queocupa portades arreu del món per una possible. Terra d'origen de la civilització eslava oriental, amb el Rus de Kíev (S.IX–S.XIII), i situada en un encreuament de camins entre est i oest i nord i sud, tal com el seu mateix nom indica, Ucraïna (Україна - etimològicament "ubicada a la frontera"), va ser durant segles motiu de disputa, guerra i conquesta. Se la van disputar lituano-polonesos, tàtars, otomans, russos, suecs i austrohongaresos, entre d’altres.Des de mitjans del segle XVII(exceptuant les seves regions més occidentals), amb la seva independència l'any 1991 va ser una de les tres exrepúbliques soviètiques, juntament amb Rússia i el Kazakhstan, que. Hi va renunciar amb el conegut, a canvi de garanties per a la seva seguretat i integritat territorial per part dels Estats Units, el Regne Unit i la Federació Russa.Unes garanties que, com s'ha vist els darrers anys, van quedar en paper mullat. El país és ara un, en aquest cas els Estats Units i els seus aliats de l'OTAN, d'una banda, i Rússia, de l'altra. Un conflicte que inclou, i que s’ha cobrat la vida de més de 14.000 persones i ha generat milions de desplaçats. Per a analitzar i comprendre millors les múltiples dimensions de l'escalada de tensions actual, aconversem amb tres veus autoritzades ucraïneses que representen diferents posicions i punts de vista sobre ldavant de la crisi actual.és la directora executiva del Yalta European Strategy, un fòrum impulsat per l'oligarca Viktor Pinchuk, el segon home més ric d'Ucraïna, i que promou debats i trobades internacionals sobre el futur del país en un context global.. Preguntada sobre les causes de les tensions actuals, Kovalchuk afirma que "les autoritats russes temen que Ucraïna pugui esdevenir membre de l’OTAN". "Ucraïna és ara una illa quant a la seguretat entre l'OTAN i Rússia, un país que. Considerant l’article 5 del Tractat de l'Aliança Atlàntica, si Ucraïna entrés a formar-ne part, això canviaria la situació i la seguretat de tots els actors", afirma.("Veu"/"Vot"), fundat el 2019 per Svyatoslav Vakarchuk, cantant del popular grup de música ucraïnès Okean Elzy. Rudik considera que l'acumulació de tropes russes a la frontera té tres objectius. D'una banda, l'interès de Putin enque impedeixen que el gasoducte Nord Stream II per a transportar gas des de Rússia fins a Alemanya es posi en funcionament. De l'altra,. I per últim, obtenircap a l'est. Així, interpreta els missatges dels diplomàtics russos de les darreres setmanes com a orientats especialment cap al públic rus. Explica que el seu llenguatge busca mostrar unaamb Nikita Khrusxev. De retruc, segons Rudik, Putin estaria aprofitant la situació actual per aAl seu torn,associat de l'Institut d'Estudis de l'Europa Oriental de la Universitat Lliure de Berlín, considera que hi ha dos aspectes fonamentals a tenir en compte: d'una banda, la, amb l'amenaça de la força per a aconseguir un conjunt d'objectius per la via diplomàtica, i de l'altra,que impulsen especialment els EUA i el Regne Unit. Tot i tenir lògiques autònomes, aquestes dues tendències es reforcen mútuament, i provoquen que la situació vagi escalant i es vagi agreujant en els darrers dies.Pel que fa al tipus d'operacions militars que es podrien produir, Rudik afirma que, si bé el risc d'operacions a escala local és molt alt. Destaca tres possibles escenaris:. Es tractaria doncs d'operacions localitzades per mostrar fortalesa per part de Rússia, tot i que la diputada confia que les forces armades ucraïneses -que aquests dies estan sent proveïdes per l'OTAN- serien capaces de fer-hi front. Pel que fa a la, afirma que és una zona especialment sensible, en tant que no està demarcada i no hi ha tanques. És una de les zones on s’està produint acumulació de tropes russes, i es troba a només dues hores de Kíev.Tot i aquests pronòstics, la diputada reconeix que, i aquest és un factor totalment impredictible i, per tant, qualsevol cosa podria passar". En aquest sentit, sosté que l’únic que es pot fer és, i reforçar les aliances amb els països occidentals. La diputada de Golos també remarca el rol que està jugant la guerra cibernètica. Aquesta s'ha intensificat durant els darrers dos mesos, i en el passat s'han produït diversosRudik destaca que si es produïssin atacs contra infraestructures com ara centrals elèctriques aquests podrien tenir conseqüències més greus per a la població que segons quins enfrontaments militars més focalitzats. "Hi haurà un moment en què sabrem si l'actual fase de la crisi de seguretat s'ha superat o no, a la primavera., i serà gairebé impossible portar a terme operacions militars en aquelles condicions. Alhora, no hi haurà tanta", sentència la diputada.Ishchenko, sociòleg de la Universitat Lliure de Berlín, afirma que els ucraïnesos segueixen amb les seves vides i que. En contrast, Svitlana Kovalchuk defensa que, tot i que s'intenta fer vida normal en mesura del que els és possible, hi ha preocupació i una incertesa creixent al país pel que pugui passar. En el cas de la capital, Kíev,per si han de marxar-ne de forma precipitada. De fet, ja hi ha qui ha marxat a cases de familiars a la Ucraïna occidental. Així, Kovalchuk afirma que. Es nota en el trànsit, ja que és més fàcil moure-s'hi i no hi ha les habituals retencions.Pel que fa als esforços diplomàtics que s'estan portant a terme per evitar la guerra, Rudik es mostra categòrica: ". Putin vol reconstruir un imperi, i del que es tracta és de construir", afirma. Així, defensa els acords militars trilaterals que Ucraïna està impulsant amb països com el Regne Unit i Polònia, o també els acords amb els Estats Units, per a rebre armament, finançament, entrenament i assessorament militar. Remarca que encara els cal més suport en aquesta direcció, i que, igual que els darrers vuit anys.En la mateixa línia, explica que. Així, creu que els esdeveniments evolucionaran en aquesta direcció, amb un aprofundiment de les relacions entre els membres de l'Aliança Atlàntica i Ucraïna sense entrar-ne a formar part formalment. Si es fes aquest pas, segurament provocaria una reacció militar per part de Rússia.Per a Ishchenko el que el país hauria de fer és ", i que continuarà estant-ho en un futur pròxim, perquè continuar així no contribueix a la seguretat del país, al contrari". Existeix una profunda, i països com França o Alemanya s'hi oposen frontalment. El sociòleg ucraïnès defensa la prerrogativa del seu país per triar les seves relacions de seguretat, però de forma democràtica, i alhora destaca fins a quin punt es tracta d'unaEls ciutadans del Donbass (i també els de Crimea) són majoritàriament contraris a l'OTAN. Per tant, segons el sociòleg, qualsevol decisió en aquest sentit hauria de ser fruit d'una. I en tant que contraris a l'OTAN, sovint són estigmatitzats com a. Per això, defensa una implementació dels, signats el 2014 per posar fi a la guerra a la regió, amb una reintegració a Ucraïna dels territoris del Donbass ara controlats pels rebels. Haurien de tenir un règim autonòmic per tal que els seus ciutadans també puguin formar part d'aquest procés. La resolució al conflicte al Donbass és per a ell una condició prèvia i sine qua non a qualsevol decisió pel que fa a l’OTAN.Per la seva banda, Kovalchuk defensa que els Protocols de Minsk són un bon marc per aperò alhora defensa que si Ucraïna decideix entrar a formar part de l'OTAN, Rússia haurà d’acceptar-ho. Així, entén que l'única manera deés acceptant que, si més no en matèria de seguretat, ha d'haver-hi compromisos amb Rússia.La diputada de Golos, en canvi, considera que els acords de l'any 2104 a la capital bielorussa no són un format adequat, i que van ser signats en un moment en què calia aturar l'ofensiva militar russa que s'estava produint. En aquell moment tothom pensava que el conflicte se solucionaria ràpidament, però els fets han demostrat que no ha estat així. En aquest sentit, defensa que primer de tot s'ha de-fi de les hostilitats- i abordar la qüestió delabans d'entrar en la qüestió política., i Rudik reconeix la dificultat de reintegrar-los a Ucraïna. Seríem, doncs, davant un procés d'integració llarg i feixuc.Sobre les pors pel fet que el reconeixement de l'autonomia d'algunes zones del Donbass pogués ser utilitzat com una palanca pel Kremlin per, Ishchenko aclareix que els Protocols de Minsk no inclouen cap provisió de veto en aquest sentit. "Les provisions fan referència a l’autogovern; segurament serien persones lleials a Rússia les que serien escollides a les eleccions, però no hi hauria poder de veto constitucional i", sosté el sociòleg.En una línia similar, assenyala la por del president ucraïnès,, pel que fa a possibles reaccions internes adverses com un dels principals impediments a la implementació dels acords de Minsk. Com ja va passar el 2019 amb les mobilitzacions de la coneguda com a, liderada per partits opositors i organitzacions de la societat civil nacionalistes.De fet, des de l’inici de la guerra al Donbass el 2014, a Ucraïna, en alguns casos molt propers als oligarques, i estan estretament vinculats a diverses faccions dels cossos de seguretat. En aquest sentit, destaca el paper d'des de febrer de 2014 fins a juliol de 2021, a qui el fet de tenir una important influència sobre diversosel converteix en una de les figures més poderoses del país i amb agenda pròpia.Per tot això, Ishchenko afirma que, oferint tot el suport al govern ucraïnès en aquest procés com a garantia per a la seva estabilitat i continuïtat. Pel que fa a la situació econòmica, segons Kovalchuk,, fet que se suma a la greu situació que existeix pel que fa a la pandèmia de la Covid 19, amb 30.000 casos diaris.De fet, recentment el govern ucraïnès ha anunciat 592 milions de dòlars per a intentar assegurar el funcionament dels vols comercials a Ucraïna davant dels anuncis d'algunes companyies, com l'holandesa KLM, de. Tot plegat només pot fer que agreujar encara més la precària situació econòmica d'un país que des de 2014 ha generat milions d'immigrants econòmics cap a l'estranger, especialment cap a Polònia. De fet, Ucraïna és, en paraules d'Ishchenko, "el país més al nord del sud global" amb el PIB per càpita més baix d'Europa juntament amb Moldàvia. A això s'hi suma, especialment pel que fa al carbó i al gas. Una situació davant la qual fins ara el president Zelenski ha optat per a defugir els problemes en lloc d'abordar-los, segons denúncia la diputada Rudik, generant una crisi política multinivell.És precisament l'afectació sobre l'economia ucraïnesa un dels principals efectes reals de la situació actual de creixent hostilitat militar, i d'allargar-se en el temps pot provocar un. D'aquí les constants crides a la calma de les autoritats del país, pensant especialment en la volatilitat dels mercats i la por dels inversors.Així, per molt que des dels països occidentals s'estigui amenaçant a Rússia amb noves i(incloent-hi una possible desconnexió del sistema global swift de pagaments interbancaris) de moment l'única economia que s’està ressentint de la situació actual és la ucraïnesa. D'altra banda,amb la que possiblement no comptava. De moment, es plasma amb l'important suport a Ucraïna en l'àmbit diplomàtic i militar. Ja s'han enviat una cinquantena d'avions amb armament i equipament militar i s'ha incrementat la presència de tropes de l'Aliança Atlàntica al seu flanc oriental, especialment als països Bàltics, Polònia, Romania i Bulgària, generant més irritació al Kremlin.Contràriament al que podia semblar d'entrada, de momenti reforçar la importància d’aquesta organització per fer front a l’"amenaça russa". Això dificulta encara més els esforços de països com França o Alemanya per a impulsar una autonomia estratègica en la defensa dins l'àmbit de la Unió Europea.Així, després del, l'administració nord-americana està actuant de forma proactiva davant la crisi actual. Això es tradueix en vols de reconeixement a prop de les fronteres russes, enviament d'armament, la publicació d’intel·ligència classificada per alterar els possibles plans i previsions russos, i unaSi més no pel que fa a la imatge pública,en menys d’un any. Volen fer evident que(en aquest cas Ucraïna), sempre amb un ull posat en la seva competició amb la Xina, el seu principal rival.Pel que fa als càlculs russos, l’estratègia d'd'obtenir cessions significatives quant a la seguretat regional per part de l’OTAN. Tampoc en relació a la resolució al conflicte al Donbass per part d'Ucraïna.Així, tot i que sí que ha generat la(format per Rússia, Ucraïna, França i Alemanya) per a la resolució d'aquest conflicte la situació està estancada. De res no han servit els primers avenços en una reunió a París el 26 de gener i en una segona cimera a Berlín el 10 de febrer.Davant d’això, i malgrat els recents anuncis de les autoritats russes, ésque durant els darrers mesos ha anat desplegant a zones properes a la frontera ucraïnesa sense haver reeixit abans en cap dels seus objectius inicials.Aquests dies Rússia està realitzant, les quals s'allargaran fins al 20 de febrer. Mentre els EUA parlen d'un atac imminent, països occidentals han començat a evacuar personal diplomàtic a Ucraïna i membres de l’OTAN com els EUA, el Regne Unit o el Canadà han retirat també el seu personal militar (especialment assessors) de territori ucraïnès.Gesticulació per part d'uns i altres, els senyals que s'emeten és que. Per contra, els riscosque generin algun tipus de confrontació militar són molt elevats i augmenten a cada dia que passa.

