Una superilla de llibres i flors ocuparà el centre de Barcelona per Sant Jordi

Leses colen també en les celebracions. Ela Barcelona se celebrarà en unade només un dia de durada, el, que aglutinaràdel llibre i les flors i tambéi entitats.La diada se celebrarà a l'eix, 140.000 metres quadrats dedicats exclusivament a laen un Sant Jordi que vol ser "" després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. L'eix vertical del Passeig de Gràcia estarà destinat exclusivament als llibreters i floristes professionals, mentre que la Rambla Catalunya s'ocuparà per les associacions i entitats.Segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament,, serà unpensat per als, ja que es tallarà el trànsit en bona part dels carrers afectats. Així, el dissabte 23 d'abril, elsnomés podran circular pels carrersi també perLa ciutat, però, comptarà també ambSeran la plaça Valdivia, el passeig Lluís Companys, la plaça de la Vila de Gràcia, la plaça d'Orfila, la plaça Sarrià, l'espai Poblenou-Pallars-Llacuna-Pujades, la plaça Reial, la plaça Universitat i el passeig Sant Joan-Arc de Triomf. Una mesura que, seguint la iniciativa de l'any passat, permetels espais.El Sant Jordi d'enguany tindrà unaal carrer. Ellespodranper iniciar les vendes, tot i que el trànsit de vehicles no es tallarà fins a l'endemà i a les zones esmentades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor