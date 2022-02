El PSC reclama que la desobediència de Borràs al Govern tingui «conseqüències»

Un any després del 14-F, dos noms propis de la política catalana atrauen el focus mediàtic: el president de la Generalitat,, que afronta aquest dilluns una conferència amb la majoria independentista dividida; i la presidenta del Parlament,, que acumula la gestió del casamb la participació dissabte al tall de laprohibit ja per la conselleria d'Interior. El líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamat que tinguiel que considera que és un desacatament de la segona autoritat de Catalunya al seu propi Govern."Que una de les líders d'un dels dos partits que formen el Govern es manifesti contra la decisió del seu Governi ha de tenir conseqüències", ha assegurat el primer secretari dels socialistes catalans des de Banyoles, on ha reunit la seva executiva. Hai ha assegurat que vol ser "respectuós" amb les explicacions que considera que s'han de donar per part dels partits que formen l'executiu.Illa assistirà aquest dilluns a la conferència que Aragonès farà al MNAC iamb el president, segons ha confirmat ell mateix. En la trobada li traslladarà laperquè Catalunya tingui un Governper poder afrontar els problemes de fons que afecten a escala mundial i perque considera que també hi ha.El líder del PSC reclamarà al president unque, sota el seu criteri, ha d'estar vinculat a quatre eixos: una política que es basi en el "respecte" i no en la divisió, en els "acords i no en la confrontació, d'"autoexigència i no de victimisme i lamentació permanent", i d'"identitats compartides" que no excloguin ningú. De fet, ha defensat que el seu projecte per a Catalunya passa per "enraonar" amb qui pensa diferent.Més de puntetes ha passat la cúpula socialista pel cas del, una ramificació del qual ha motivat nous escorcolls a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i a la seu de l'ens del Baix Llobregat. Illa ha defensat que el seu partit tindràamb les autoritats judicials de la mateixa manera que considera que l'han tingut a l'Hospitalet de Llobregat. "Les coses s'han fet correctament i, si no, serem els primers en corregir-ho", ha afirmat. Tant l'alcalde de Cornellà,; com l'alcaldessa de l'Hospitalet,, estan presents a la reunió de la direcció del partit a Banyoles.

