L'actriu Roser Tapias denuncia anys d'assetjament i amenaces de mort per part d'una fanàtica

L'actriuha denunciat els assetjaments i les amenaces de mort que ha patit durant set anys. En una investigació publicada pel, l'actriu revela que aquests assetjaments es van iniciar a partir de l'anomenat "fenomen fan"., un actor conegut, va començar a atacar-la, assetjar-la i a amenaçar-la.A través de les xarxes socials es van produir insults, amenaces de mort i suplantació d'identitat, fets que van anar escalant amb el pas del temps. Tapias va presentar una denúncia als Mossos. Un moment impactant i greu va ser quan l'assetjadora va presentar-se al domicili de l’actriu amb un ganivet amenaçant-la de mort. No va ser fins llavors que va aconseguir una ordre d’allunyament.per conformitat en què l’assetjadora reconeixia els fets i assumia tres delictes.Entre l'agost i el setembre del 2020, explica l'Ara, l'actriu va rebre més de 500 correus amb desqualificacions i insults.hi va haver una sentència per conformitat en què l’assetjadora reconeixia els fets i assumia tres delictes: un any de presó per assetjament, 18 mesos de multa (3 euros diaris) per un delicte continuat de trencament de mesures cautelars i 6 mesos de multa per danys. A més d’una indemnització de 850 euros.Tapias va considerar que la sentència suposaria el punt final de tots aquests malsons, però la calma va durar ben poc, assenyala el diari, ja que va haver d’obrir un segon procediment que està en fase d’instrucció. L'actriu ha aconseguit una ordre de protecció: prohibició d'aproximació a la víctima a menys de 500 metres i prohibició de comunicació per qualsevol mitjà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor