ERC atribueix la desorientació independentista a les «discrepàncies internes» de Junts

havia planificat la roda de premsa d'aquest dilluns per projectar l'obra de govern en el, que van permetre queassumís la presidència de la Generalitat. De fet, Aragonès passarà balanç al mandat i fixarà rumb en la conferència d'aquesta tarda al Museu Nacional d'Art Catalunya (MNAC ), però l'agitació de la política catalana ha situat en segon pla l'efemèride electoral. I ERC ha volgut repartir responsabilitats a l'hora de valorar el moment deque viu l', que atribueix a "" de l'espai polític de. Segons els republicans, episodis com la retirada de l'escó ao la presència deal tall de la Meridiana de dissabte s'expliquen per aquestes "discrepàncies"."És molt fàcil criticar i molt difícil construir", ha afirmat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, per defensar el camí escollit per la seva formació, abans de tornar a demanar una "" a l'independentisme. ERC ha subratllat les bases de "transformació" posades en marxa pel Govern des de la primavera i ha insistit en l'aposta per la, malgrat que l'instrument de negociació amb l'Estat per resoldre el conflicte polític no acaba d'arrencar. "", ha recalcat Vilalta sobre la via del diàleg.Les invectives d'ERC a Junts també s'han percebut en la valoració de la decisió de lade no aplicar la llei mordassa a Catalunya per evitar sancionar manifestants pacífics. "", ha afirmat Vilalta, en una referència implícita a l'estratègia de Junts. "Això sí que és efectiu", ha insistit la portaveu, per contraposar-ho "a les fotografies o les paraules" del seu soci al Govern. "No té sentit que es multi algú que es manifesta pacíficament o algú que està fent la seva feina", ha recalcat Vilalta.Els republicans no han pogut evitar pronunciar-se sobre ela la decisió del Govern de traslladar les protestes independentistes de la Meridiana, després que Interior hagués ordenat un canvi d'ubicació que evités afectacions sobre aquesta artèria d'entrada i sortida de Barcelona. "Per davant de tot hi ha d'haver la responsabilitat pública;", ha expressat la portaveu d'ERC. "Hem de mostrar la nostra sorpresa", ha insistit la secretària general adjunta i portaveu del partit, que ha descartat demanar la dimissió de Borràs. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio , el conseller d'Interior,, ha apuntat que el gest de la presidenta de la cambra s'explica ", com a conseqüència de la crisi que s’ha produït al Parlament". "", ha afegit Elena. El conseller, que manté una bona relació personal amb Borràs, ha admès que encara no hi ha parlat, però que ho pensa fer. "És la presidenta del Parlament.. La seva presència a la Meridiana té unes implicacions polítiques que a ningú se li escapen", ha raonat.Al marge dels fets de la Meridiana, fonts republicanes sí que apunten que el seu grup parlamentari és partidari que Borràs ofereixisobre el cas Juvillà al Parlament, que vagin més enllà de laanunciada. En públic, Vilalta ha raonat que la presidenta de la cambra s'expliqui de manera "".En la roda de premsa d'aquest dilluns, ERC també s'ha referit als escorcolls a Cornellà vinculats a la investigació d'irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat , un cas destapat per. "a", ha afirmat Vilalta, que ha demanat que s'aclareixin els fets. ERC ha vinculat el cas a la "vella" i "mala política", sense referències explícites al. La portaveu republicana ha recalcat que, si s'escau, demanaran més compareixences al Parlament, com la de l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona,. "Volem que els principals afectats donin explicacions", ha afegit.

