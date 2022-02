Els accidents laborals a Catalunya augmenten un 15,2% el 2021

va registrardurant l'any, unmés que l'any anterior, segons les dades publicades per l'recollides per). Referent als incidents lleus, es va registrar un increment del 21,2%; mentre que se'n van produir un 6,8% més de greus. D'altra banda, elsvan disminuir un, ambD'entre els accidents mortals, CCOO destaca que eles van produir per causes no traumàtiques ni relacionades amb la seguretat laboral, sinó amb elements de l'organització del treball, com arao altes. Quan les incidències es van produir mentre l'empleat es desplaçava al lloc de treball, 16 van resultar mortals, cinc menys que l'any anterior.accidents es van produir durant la jornada laboral, la meitat dels quals van derivar en unaEn la distinció per sexes,. En concret,de les morts registrades el 2021, mentre quecorresponen a dones. Si bé, aquesta dada va disminuir unentre els homes en termes interanuals, mentre que es va passar d'una mort el 2020 a les cinc del darrer exercici pel que fa a les dones.

