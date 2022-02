pic.twitter.com/CxmtRBz5wH — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) February 3, 2022

És la sèrie de l'any. La que genera més expectatives, la de major pressupost i la que aglutina més esperances per a poder situarcom la competidora més ferotge del lideratge de, la nova ficció televisiva que prepara la plataforma d'Amazon, ha estrenat el seu primer tràiler en plena voràgine d'expectatives per les històries que explicarà una de les sagues fantàstiques amb més seguidors de tota la història. Amazon ha fet públic aquesta matinada el primer vídeo,entre els Bengals i els Rams, on es poden veure diversos dels seus protagonistes.La setmana passada, Vanity Fair publicava en exclusiva les fotografies del rodatge i de diversos moments de la trama, revelant la participació de diversos personatges molt reconeguts pels seguidors d'El Senyor dels Anells. El passat gener es va revelar el títol complet de la sèrie:. I el 10 de febrer, Amazon feia sonar encara més la maquinària de les expectatives amb 23 imatges promocionals de la ficció.En producció des del 2017, la companyia creada per Jeff Bezos va comprar els drets de la saga literària creada per J.R.R. Tolkien per més de 250 milions d'euros. Aquesta primera inversió és només l'inici d'un desplegament de recursos econòmics com mai s'havia vist en la història de les sèries televisives. Ara per ara,de The Power of the Rings. Per fer una comparativa, l'última temporada de, la més ambiciosa i amb major pressupost, va suposar un cost de 15 milions de dòlars per episodi. En el cas d'El Senyor dels Anells, ja sumen més de 50 milions de dòlars per episodi.El guió se situarà milers d'anys abans dels esdeveniments que es van poder veure en la primera trilogia de pel·lícules, dirigides perEn concret, la sèrie abordarà els fets que es van produir durant"una era en què van ser forjats grans poders, en què regnes van assolir la glòria i van caure a la ruïna, en què herois poc probables es van posar a prova, l'esperança penjava dels fils més fins i una era en què el malvat més gran de tots els que van sortir de la imaginació de Tolkien amenaçava de cobrir el món de foscor". El més important de tots, i dona nom a la ficció, és la creació dels anells de poder.En paraules de la plataforma, la sèrie començarà en una època de relativa pau i seguirà un repartiment de personatges, tant coneguts com nous, a mesura que s'enfronten "al temut ressorgiment del mal" a la Terra Mitjana. Les teories oscil·len entre el retorn a les pantalles de. Des de les profunditats més fosques de les Muntanyes Ennuvolades, fins als majestuosos boscos de la capital èlfica de Lindon, a l'impressionant regne insular de Númenor.Un repartiment immens serà protagonista en aquesta sèrie, on podrem veure diversos personatges principals que van formar part de les històries de les dues trilogies anteriors. Ara per ara es desconeix tots els intèrprets que formaran part de la ficció televisiva, però hi han diversos confirmats: Morfydd Clark (com a), Robert Aramayo (), Charles Edward () i Maxim Baldry (). Altres que també se sap el nom, però apareixen per primer cop, són Nazanin Boniadi (Bronwyn), Ismael Cruz (Arondir), Sophia Nomvete (Disa), Charlie Vickers (Halbrand) i Owain Arthur (Príncep Durin IV).Arribarà a la plataforma Amazon Prime Video el 2 de setembre del 2022. S'estrenarà en 240 països de manera simultània i gaudirà de diverses temporades. La primera de totes estarà dirigida, en part, pel director català(responsable d'altres sagues de renom i fantasia com).

