Mor Ivan Reitman als 75 anys, director d'«Els Caçafantasmes»

Notícia d'impacte en el món de Hollywood. El director i productor, segons han informat diversos mitjans locals de l'estat de Califòrnia, als Estats Units. Conegut per ser el responsable de les dues primeres pel·lícules dels, va aglutinar una filmografia destacada de projectes populars durant la dècada dels anys 80 i 90, amb altres que van destacar en el segle XXI.D'orígen Txecoslovac i criat al Canadà, Reitman va ser representant d'un cinema fàcil i de consum ràpid, amb comèdies que han acabat perdent força amb el pas del temps. L'única que ha quedat en l'imaginari col·lectiu de manera potent, com és la història dels caçadors de fantasmes protagonitzada per. Estrenada el 1984 (i ara és a punt d'arribar als cinemes la nova seqüela), va recaptar gairebé 300 milions de dòlars a tot el món, a més d'obtenir dues nominacions als premis Oscar.

