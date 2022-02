Vídeo | El polèmic gest d'Araujo al partit Espanyol-Barça

Luuk de Jong ha marcat el 2 a 2 en l'última jugada del partit, que ha tingut de tot.ha avançat els blaugrana al primer minut de joc, però els de Xavi no han aconseguit sentir-se còmodes sobre la gespa de l'RCDE Stadium i l'Espanyol ha remuntat amb dues fuetades deAl temps de descompte, la tensió ha acabat amb l'expulsió de, instants abans d'una rematada de cap deque ha certificat l'igualada. Ha estat un moment intens, que s’ha traslladat a les banquetes.Quan Melame, expulsat, es dirigia cap al túnel de vestidors, el defensa del Barçaque havia estat substituït per una lesió, se li ha apropat i li ha recriminat la seva acció. Tot seguit, el jugador uruguaià s’ha dirigit a la banqueta blanc-i-blava i els hi ha fet un gest amb la mà dient “a segona”.El gest no ha agradat a l’afició perica, que li ha recriminat l’acció. Més tard, el jugador ha demanati ha dit que s’ha degut a “la tensió viscuda”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor