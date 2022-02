Vídeo | Així ha estat la detenció a Barcelona d'un dels fugitius més buscats d'Europa

La Policia Nacional espanyolaen una urbanització de luxe propera a Barcelona. L'arrestat,estava en cerca i captura aper traficar amb més de 300 quilos d'heroïna provinent de l'Iran i formava part de la llista d'EU Most Wanted publicada perEls agents van localitzar l'habitatge on s'amagava el fugitiu, van establiren una zona boscosa i van detenir-lo per sorpresa amb la col·laboració de dos agents eslovens (ho podeu veure al vídeo de sobre).La investigació policial per localitzar el fugitiu d'Eslovènia es va iniciar a finals del 2019 després que aquest país emetés una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) i considerés E. K. com un "objectiu d'alt valor". Entre març del 2018 i maig del 2019, el pròfug va comprar drogues i va organitzar el seuamb l'objectiu de vendre-la. El transport estava format per 800 bosses d'adhesiu ceràmic, on van amagar 25 bosses especialment marcades i on hi havia un total de 302,3 quilos d'heroïna.Tot plegat viatjava a l'interior d'unque va arribar al port de Koper, a Eslovènia. Posteriorment, la càrrega va ser transportada des del port fins a un magatzem d'una empresa. E. K. s'enfrontava a 10 anys de presó per aquest tràfic de drogues.Gràcies a la col·laboració amb la policia eslovena, els agents de la Policia Nacional espanyola van poder descobrir diverses identitats falses que feia servir E. K., els immobles on havia viscut i els vehicles que havia utilitzat. Finalment, van localitzar l'actual habitatge del pròfug en, on l'acusat residia amb la seva família.Les característiques de la zona i l'existència d'un xat de residents per alertar de qualsevol desconegut van dificultar les tasques de la policia, que va optar per fer una vigilància intensiva de la casa des d'una zona boscosa propera. La detenció es va fer amb una, i amb l'ajuda de dos agents eslovens desplaçats expressament per a l'ocasió.

