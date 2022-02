Nou tall a la Meridiana tot i la prohibició d'Interior

Un centenar de manifestants han tallat l'avinguda Meridiana per segon vespre consecutiu des de la prohibició d'Interior. En una jornada menys multitudinària -aquest dissabte hi havia unes 800 persones al carrer, entre elles la presidenta del Parlament, Laura Borràs-, la concentració ha aconseguit ocupar la via un cop més.



Amb un ambient més relaxat, els manifestants han tallat l'avinguda després de ser advertits pels Mossos de rebre multes de fins a 600 euros per desenvolupar la protesta sense autorització. Amb l'avís fet, els agents s'han apartat i la concentració s'ha produït amb una normalitat similar a la d'abans de la prohibició.

Tot i l'idèntic resultat, l'escenari d'aquest diumenge era força diferent al del dia anterior, quan elsvan realitzar un fort desplegament a la zona per intentar evitar evitar el tall. Amb tot, després de moments de tensió es va produir igualment. Les accions van començar la tardor del 2019, arran de la sentència del Suprem . En un primer moment, es produïenA mesura que van avançar els mesos, la periodicitat va canviar -amb el parèntesi del confinament per la pandèmia i un canvi de localització puntual-, però les afectacions de trànsit en una de les vies més importants d'entrada i sortida de la ciutat no ha cessat.

El govern municipal de Barcelona ja va plantejar el gener del 2020 reubicar aquestes concentracions, en contra del que defensava tant l’ANC com Meridiana Resisteix. La Guàrdia Urbana va remetre un informe a la Direcció General d'Administració de Seguretat que plantejava traslladar la protesta per evitar afectacions en una via tan transitada i reduir-ne la quantitat d’hores.

La voluntat de traslladar les concentracions que va verbalitzar l’Ajuntament no va acabar amb els talls a l’avinguda Meridiana, a l’alçada de. Ara és Interior qui ha fet el pas per modificar la localització de les manifestacions, amb l’argument que la "tensió" creixent generada per la participació afegida de partits i col·lectius espanyolistes les fa inviables amb l’actual format.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor