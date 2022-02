Mor en caure-li una torre de llum durant un partit de Tercera RFEF

Un aficionat ha mort en caure-li una torre de llum mentre assistia al partit entre la SD Lenense i el Lealtad de Villaviciosa al camp de futbol de, a Astúries. Una altra persona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital amb pronòstic reservat. El partit s'ha suspès.Al voltant de les 13.30 hores, segons la informació facilitada pel 112 i per la Guàrdia Civil a Europa Press,a l'estadi ha caigut al camp pel vent i s'ha emportat per davant una torre d'il·luminació.Les primeres informacions apuntaven a diverses persones atrapades. Diversos equips de seguretat, entre ells els Bombers i la Guàrdia Civil, s'han desplaçat al camp, on han comprovat que no hi havia atrapats, però sí. Tot i els intents per reanimar-lo, un ha mort. L'altre afectat ha patit policontusions i un traumatisme cranioencefàlic.

