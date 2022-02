Puigdemont podrà continuar presidint el Consell per la República i Junts a la vegada

L'assemblea de representants delha avalat aquest diumenge -amb un 80% dels vots- la possibilitat que el president de l'organització sigui algú amb un càrrec en un partit polític. D'aquesta manera,podria continuar com a president de Junts i del Consell per la República a la vegada.Després d'unes eleccions de les quals en va sortir reforçat l'exili, amb 22.584 vots, l'assemblea de representants escollirà la presidència del Consell. Aquest diumenge, també s'ha aprovat. Un cop aprovat el reglament, es podrà convocar ja el ple d'investidura per votar la presidència del consell en les properes setmanesEn total hi ha hagut, però no se n'ha aprovat cap. Tampoc han prosperat dues propostes de resolució, entre elles la que apostava perquè l'expresident Carles Puigdemont es desvinculés de la presidència de Junts. Finalment, s'ha aprovat crear una nova comissió sobre drets històrics.

