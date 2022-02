La plaça Sant Jaume torna a reunir les vuit colles de Barcelona per la diada castellera de Santa Eulàlia

ha viscut aquest diumenge un dels plats forts de la represa de. A la plaça de Sant Jaume, leshan demostrat les ganes que tenien de tornar als carrers i reunir-se per la tradicional actuació de la festa major d’hivern, que s'ha adaptat a la situació pandèmica.El format ha estat excepcional, ambi una durada d'una hora. S'hi han donat cita les colles de, la, ella, la J, la dei elsrecuperant així una diada que el 2021 va quedar suspesa.en mà, les colles castelleres de la ciutat de Barcelona han tornat a una certa normalitat durant la diada de Santa Eulàlia d'aquest diumenge. Les ganes de fer castells s'han fet evidents des del primer moment en què han començat a calçar-se les faixes. Es respiravaque no provenia només de les colles, sinó també del, atent per aplaudir després de cada fita.A Sant Jaume s'hi han pogut veurecom eldels de Sarrià o dels del Poble-Sec, eldels de la Sagrada Família i els de la Vila de Gràcia o elsde la colla de Sants i Gràcia. A banda dels pilars habituals, laDesprés dels pilars d'obertura, la ronda de castells que cada colla anava aixecant de manera simultània i els pilars de tancament, s'ha viscut un moment de distensió amb els més petits. Mentre les gralles sonaven, els infants, a coll d'un adult, han anat ballant en rotllana alçant els mocadors de la colla cap a una banda i l'altra.El virus ha deixat tocades les colles de la ciutat, que esperen recuperar l'esplendor d'abans de la pandèmia. Aquesta que comença serà, doncs, una temporada de recuperació. Des de les diferents colles han animat el públic a buscar la que els queda més a prop de casa perquè vagin a provar un assaig i s'hi puguin engrescar, sobretot els més petits.

