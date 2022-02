Un conductor, ferit crític en estimbar-se amb el cotxe per un pont a Sant Pol de Mar

Unha quedataquest diumenge al matí en estimbar-se amb elper un pont de l'N-II a(Maresme). El sinistre s'ha produït a les 07.18 hores al quilòmetre 663 de l'N-II, a tocar de la urbanització Can Villar.El vehicle ha sortit de la via a l'alçada d'un, ha caigut unsi ha quedata la carretera que passa per sota. Els Bombers de la Generalitat han treballat per excarcerar l'afectat d'entre la ferralla.L'home, únic ocupant del turisme, ha estat evacuat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'de Badalona. Dues ambulàncies del SEM, tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i diverses dotacions dels Bombers s'han desplaçat a l'accident.No ha estat l'únic sinistre de trànsit d'aquest diumenge amb un ferit crític ja que se n'ha produït un altre pràcticament a la mateixa hora –a les 07.16 hores- a(Alt Empordà). Un cotxe ha sortit de la via al quilòmetre 1 de la GIP-6307, a Sant Martí d'Empúries. El conductor ha resultati evacuat a l'de Girona. Dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM i quatre patrulles dels Mossos han acudit a l'accident.

