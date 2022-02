Identifiquen dos veïns més de la Garriga que van morir al camp de Mauthausen

Fins ara, la Garriga tenia identificats quatre veïns que van passar pel camp de concentració nazi de, a Àustria:-l'únic que va sobreviure-,, i, pare i fill. Pel que fa a aquests darrers, el primer va morir al camp l'any 1941, mentre que el segon es va convertir en col·laboracionista de les SS i va ser assassinat per presoners del camp, poc després del seu alliberament per part de l’exèrcit americà.Ara, la recerca que ha fet el professor d'història, amb l'ajuda del tècnic de Patrimonii l'arxivera municipal,, ha permès identificar-ne dos més: els germansFornés relata a NacióGranollers la investigació comença quan l'Amical Mauthausen envia uns arxius de la Creu Roja Internacional a l'Ajuntament on es parla d'aquests dos noms: ", cosa que feia que no els tinguéssim controlats", destaca. Després de consultar al padró, comproven que havien viscut entre els anys 1933 i 1940 en un punt del municipi: la carretera de l'Ametlla número 15. "Vaig començar la recerca de familiars, trucant a portes i parlant amb veïns", relata.D'aquesta manera va aconseguir localitzar, neboda dels germans, i, germana petita de la família. Fornés, acompanyat del tècnic Enric Costa, s'hi va entrevistar i van aconsegur més dades i fotografies.En Miquel Azuaga va néixer a Sòller, a Mallorca, i era sabater. En Josep, per la seva banda, era nat de Pont de Bar, a l'Alt Urgell, i era ebenista. Amb la guerra, els dos van tenir un. Van anar voluntaris a l’exercit republicà l'any 1936, es van exiliar a França i van ser detinguts a finals del 1940 per la Gestapo. Tot seguit, van ser deportats a Mauthausen. En Miquel morí de malaltia el 22 d'octubre de 1942 als 31 anys, i en Josep, com molts altres republicans espanyols, el 31 de gener de l'any següent als 24 anys.Fornés destaca que el procés d'investigació li ha servit per confirmar quesegueix ben viva: "Hem fet una recerca intensa, de treball de camp i parlant amb molta gent. Es posa en evidència que el record del drama de l’extermini nazi és ben present en la nostra societat, i també que el rebuig al feixisme i al nazisme és notori socialment".

