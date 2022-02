Busquen una parella d'excursionistes perduts a la Pica d'Estats

Els Bombers i els Mossos d'Esquadra treballen des de dissabte al vespre en laEls cossos d'emergències van rebre l'avís a les 18.01 hores.Una persona va alertar que un parell d'amics,, havien sortit divendres a primera hora de la tarda amb la intenció de fer-dormir en un refugi- i que ja haurien hagut de tornar al seu domicili de. No aconseguia contactar amb ells per telèfon.Els Mossos d'Esquadraa l'aparcament del Pont de la Farga. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers va iniciar llavors la recerca fent la ruta a peu fins alper la pista principal, que estava totalment gelada.Un cop allà van comprovar que la parellai les persones que hi havia allotjades tampoc els havien vist. Un binomi del GRAE, mentrestant, va fer guàrdia a tocar del cotxe de la parella, per si apareixien. Després de confirmer que no eren al refugi, es va interrompre la, que s’ha reprès aquest diumenge al matí.

