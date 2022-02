Mor l'home que va resultar ferit crític en l'incendi de l'hotel del Poble-sec

La majoria tornen a l'establiment

Un home de 44 anys, que aquest dissabte al migdia va resultar ferit crític en l'incendi d'un hotel al barri del Poble-sec, a Barcelona, ha perdut la vida. El ciutadà, que va ser traslladat a l'Hospital Clínic ja en estat crític, va morir set hores després de l'incendi, al voltant de les vuit de la tarda, segons informa Metrópoli Abierta.Un total devan resultarper l'que es va declarar a, situat al número 134 del carrer Nou de la Rambla, al barri delde Barcelona, aquest dissabte al migdia. Dues d'elles van resultar ferides de gravetat després de llençar-se al buit per fugir de les flames."Quan hem arribat hem vist com la segona persona estava saltant, i una primera ja ho havia fet abans", ha apuntat el cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, i ha continuat el relat, detallant que han estat els mateixos veïns i treballadors els que hanperquè ho poguessin fer.El foc es va originar a una de les habitacions de la tercera planta i ja sper esclarir les causes. Com a mesura de prevenció es vanels clients i el personal de l'edifici.Dels nou ferits,in situ i, més enllà de l'home que va morir ahir al vespre a l'Hospital Clínic, hi ha un altre home i una dona a l'hospital Vall d'Hebron i dues persones en estat menys greu a l'Hospital del Mar.Al llarg de la tarda del mateix dissabte, 13 de les 17 persones ateses pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) -totes turistes- les hana l'hotel. Les-una família de tres adults i un menor- van instal·lar-se en un altre allotjament facilitat per la firma hotelera.L'Hotel Coronado s'ha quedati la tercera planta no es pot tornar a fer servir. Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 12.56 hores i han mobilitzat una dotzena de dotacions fins que a dos quarts de tres s'ha donat el foc per extingit. A més, també s'hi han desplaçat unitats de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

