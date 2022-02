La sisena onada remet mentre els hospitals es buiden dia rere dia

CONTAGIS 2.334.359 (+3.412) INGRESSATS 2.278 (=) UCI 337 (-15) DEFUNCIONS 26.227 (+1) Rt 0,62 (-0,01) REBROT EPG 1.446 (-163)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.472.866 (+810) DOSI 2 5.714.551 (+10.434) Actualització: 13/02/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.472.866 (+810) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.213.033 (+12.641) 86% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 25.982 (-10.386) Actualització: 13/02/2022 TERCERES DOSIS 3.128.334 (+22.915) REBUIG A LA VACUNA 189.788 (+14) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.755.664 Dosis Moderna/Lonza: 4.493.391 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.794 Dosis Janssen: 349.117 Actualització: 06/02/2022

Els indicadors epidemiològics no enganyen: la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 està remetent molt ràpidament i les dades dels hospitals ho confirmen. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut no ha notificat canvis en els pacients a planta, que es mantenen en 2.278, i sí que ha anunciat 15 crítics menys a les UCI Covid (el total és de 337).Els nous contagis diaris també baixen dia rere dia, amb 3.412 les últimes 24 hores; i els morts per Covid són avui 26.227 des de l'inici de la pandèmia (+1).L'Rt disminueix a 0,62, i el risc de rebrot cau 163 punts i està ara en 1.446.. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 2.634,11 a 2.373,72, i la de 7 dies cau de 897,99 a 805,59.Pel que fa a la vacunació, s'han subministrat 810 primeres dosis i 10.434 segones dosis. El 86% de la població catalana de més de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- està protegida amb la pauta completa.[intext4]​​​​​​​​​

