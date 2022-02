Els grills domèstics ja són aliment a la Unió Europea

Ho vèiem lluny i no esperàvem que ens arribés, però els. Ho ha publicat el Diari Oficial de la Unió Europea aquest divendres, que els classifica com aDesprés que l'Agència Europea de Salut Alimentària (EFSA) hagi dictaminat que el seu consum és segur i beneficiós,Per ara, i durant els pròxims cinc anys, però, només els podrà comercialitzar l'empresa que en va sol·licitar l'autorització,dels Països Baixos."Després d'una estricta avaluació, l'Autoritat Europa de Seguretat Alimentària va concloure queper l'empresa sol·licitant", detalla el butlletí oficial.Els grills domèstics no són el primer insecte autoritzat a la Unió Europea. Durant el 2021 ja es va aprovar el consum del. Sobre el cuc de la farina, l'EFSA va dir ara fa un any que era un "menjar apte per a humans".L'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) ha considerat que els grills són "". "Són una font alimentària saludable amb alt contingut de greix, proteïnes, vitamines, fibra i contingut mineral", han dit en la seva autorització. Alerten, però, quei, per ara, no caldrà etiquetar-ho perquè no hi ha dades concloents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor