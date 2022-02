«El buen patrón» s'imposa als Premis Goya de la recuperació

La Girona "quinqui" de Daniel Monzón, sorpresa de la nit

ha fet bons els pronòstics i s'ha. La pel·lícula de producció catalana dirigida per Fernando León de Aranoa, que ja tenia garantida la seva empremta en la història dels guardons en esdevenir la més nominada fins ara,de les vint categories, entre les quals, les deEn recollir elde la seva carrera,ha dedicat el reconeixement a la seva parella. "Penélope, la dona que estimo, respecto, admiro i celebro cada dia. T'estimo molt ", ha declarat amb la mirada posada a la butaca de la platea on seia l'actriu. Bardem també ha tingut un record emotiu per la seva mare, Pilar Bardem, un "exemple ètic i de compromís".La cinta de Fernando León de Aranoa s'ha imposat, a més, en les categories de. Des de l'escenari, el productor, en un discurs reivindicatiu "un 25% en català" -en al·lusió a la sentència contra la immersió- ha celebrat les nombroses distincions als professionals catalans i ha afirmatLa pel·lícula de Mediapro, però, s'ha quedat sense recollir el premi al millor actor de repartiment, malgrat que tres dels quatre nominats a la categoria formaven part del repartiment del film. L'estatueta, finalment, ha anat a parar a les mans d'Urko Olazabal pel seu paper a. El film d'Icíar Bollain, que aspirava a catorze guardons, s'ha hagut de conformar amb, el d'per María Cerezuela i el deper Blanca Portillo, el primer de la seva carrera. Després d'abraçar-se a Maixabel Lasa, l'actriu li ha agraït haver fet del món "un lloc millor", i ha recordat Juan María Jáiregui, un de les moltes persones que se'n van anar "de manera absolutament injusta".L'adaptació homònima de la novel·la de Javier Cercas, dirigida per Daniel Monzón, s'ha fet un lloc propi a la gala i ha recollit cinc dels sis premis als quals optava: el dei el d'pel debutant Chechu Salgado. A més, ha pujat a l'escenari per endur-se premis tècnics com el deper aconseguir recrear la Girona quinqui dels anys 70. Només se li ha escapat el de millor cançó, que ha anat a parar a Maria José Llergo per la cançó "Te espera el mar", del film, que també s'ha emportat l'estatueta aLa directora de, en un dels discursos més reivindicatius, ha reconegut haver gaudit de "certs privilegis" a la vida que algú com la Libertad no ha tingut. "Tan de bo, en un futur, les Libertades del món puguin fer les pròpies pel·lícules des del seu punt de vista i el cinema deixi d'estar tan sovint a mans dels privilegiats", ha reivindicat. La cinta també ha recollit elper Nora Navas, el segon que aconsegueix al llarg de la seva carrera.Tres s'ha endut el primer premi de la nit, el de, per la proposta que Juanjo Jiménez fa de la sonoritat. La pel·lícula endinsa l'espectador en una producció mal sonoritzada, en què el cervell de la protagonista processa l'àudio amb retard respecte les imatges. La pel·lícula més recent de Jaume Balagueró, Way down, s'ha endut el guardó a millors efectes especials, mentre que Quién lo impide, de Jonás Trueba, aconseguit el de millor pel·lícula documental.de Pedro Almodóvar, ha marxat de la cerimònia dels premis cinematogràfics espanyols amb les

