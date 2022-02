L'oposició carrega contra l'assistència de Borràs al tall de la Meridiana

La presència de la presidenta del Parlament,ha assistit a la concentració que aquest dissabte al vespre ha tallat l'avinguda Meridiana. La seva presència ha provocat les queixes de diversos partits de l'oposició, que li han retret que vagi a una concentració no autoritzada pel Departament d'Interior, encara que s'ha acabat realitzant. Entre les crítiques hi ha la detinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona pels comuns. "S’atreveix a desobeir al seu Govern, però no a la Junta Electoral (i ho dissimula mentint)", ha manifestat al seu compte de Twitter.El líder de Cs al Parlament,ha assegurat que Borràs "ha de dimitir" perquè "els càrrecs públics que se salten la llei estan inhabilitats per exigir als ciutadans complir-la". El dirigent taronja ha acusat la presidenta de manifestar-se "amb radicals separatistes" i amb "un fundador de".Des del PP, la diputadatambé ha exigit la dimissió de Borràs i ha atribuït la seva presència a l'acte a la polèmica per la retirada de l'escó al ja exdiputat de la CUP. "Necessita redimir-se davant dels seus", ha valorat la popular.Des del grup socialista, el secretari general d'Units per Avançar,ha criticat el "trist exercici de populisme" de Borràs i ha lamentat que obeeixi la Junta Electoral Central (JEC) "amb la gesticulació de tots coneguda" per acatar la retirada de l'escó a Juvillà "però no el Departament d'Interior ni el conseller Elena".També el diputatdel PSC, ha protestat pel que ha considerat "irresponsabilitat" i "degradació institucional" de la dirigent de JxCat. A Twitter, ha dit que Borràs està "desobeint" els Mossos i el Govern però "després voldrà que els ciutadans respectin les lleis que surten del Parlament". "Quina pena", ha reblat.

