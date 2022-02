Mor un nen de set anys atropellat per una conductora que s'ha saltat un semàfor a Figueres

Un nen deha mort aquest dissabte aatropellat per una conductora, després que aquesta se saltés un semàfor en vermell a l'Avinguda Salvador Dalí. Els fets han passat pels volts d'un quart d'una de la tarda.El petit creuava el pas de vianantsquan la dona l'ha envestit. La Guàrdia Urbana de Figueres ha practicat les proves d'alcoholèmia a la conductora, que han donat negatiu.Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) inclòsperò no s'ha pogut fer res per salvar la vida de l'infant, que ha mort al lloc de l'accident malgrat les maniobres de reanimació que ha rebut.

