Resposta de l'Espanyol a les crítiques per no posar «Els Segadors»: «Res més a dir»

El derbi d'aquest diumenge al vespreserà sense Els Segadors. Tal com va avançar NacióDigital, el club es va negar a atendre la petició del Palau de la Generalitat, que havia demanat mantenir el protocol per la visita deque ja s'havia seguit en el Barça-Madrid i en un partit a favor dels malalts d'ELA celebrat a Montilivi.Per primera vegada aquest curs, doncs, la presència del president de la Generalitat a la llotja no vindrà acompanyada dedel RCDE Stadium. L'argument de l'Espanyol és que el seu protocol no ho contempla. El Govern ha rebut la resposta amb "sorpresa".La notícia ha provocat una allau de crítiques al club a les xarxes socials -per bé que també alguns elogis-. Davant d'aquesta situació, l'Espanyol ha recordatque apel·la al catalanisme del club: "Ets l'orgull de l'esport i de Catalunya glòria. Jo t'estimo, Espanyol". Segons manifesten al compte, amb això ja no hi hamentre fan una crida a jugar "junts el nostre derbi".

