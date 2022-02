Els comuns aposten per un nou finançament que avanci en la «descentralització»

La presidenta del grup parlamentari d', ha presentat una proposta deque passi per "lai l'autonomia financera de Catalunya". Un plantejament que ha instatseu el president del Govern,Albiach ha reclamat que la reforma d'aquest sistemadesprés "d'anys de retrocessos". El plantejament dels comuns, tal com ha detallat, es basen en: increment dels recursos gestionats per Catalunya amb relació als gestionats per l'Estat; augment de l'autonomia financera de l'administració; eliminació dels fons que "distorsionen el model", en referència als de suficiència, cooperació i competitivitat; clarificar els nivells d'anivellament i impulsar una agència tributària catalana en col·laboració amb l'estatal.Espera que Aragonès agafi aquesta idea ique ha de pronunciar dilluns vinent, coincidint amb el primer any de la victòria independentista a les eleccions catalanes i que tindrà lloc al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "És el moment que Catalunyaen l'", ha rematat. Unes idees que li traslladarà en la reunió que té prevista dijous vinent.La presidenta dels comuns a la cambra catalana ha assenyalat que la proposta del Ministeri d'Hisenda "és" de la ciutadania de Catalunya i, en canvi, afavoreix territoris com, per exemple, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. A més, ha apuntat, que no millora ni la transparència ni els nivells d'autonomia, "no pot ser que els territoris que més aporten tornin a quedar a la cua", ha rematat.

