Nou ferits en un incendi en un hotel del Poble-sec de Barcelona

Un total dehan resultatper unque s'ha declarat a, situat al número 134 del carrer Nou de la Rambla, al barri delde Barcelona, aquest dissabte al migdia. Dues d'elles han estat ferides de gravetat després de llençar-se al buit per fugir de les flames.Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 12.56 hores i ha mobilitzat una dotzena de dotacions al lloc per treballar, fins que a dos quarts de tres s'ha donat el foc per extingit. Com a mesura de prevenció s'hanels clients i el personal de l'edifici.L'incendi ha començat a la tercera planta de l'edifici. Fins al lloc s'hi han desplaçat, a més de Bombers, unitats de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

