La Moncloa aconsella els espanyols residents a Ucraïna que abandonin el país

El ministeri d'Exteriors ho justifica per la "volàtil situació de seguretat". A més, recomana als residents quementre es mantinguin les circumstàncies actuals.El ministeri insta la comunitat espanyola resident a Ucraïna, amb aproximadament 500 integrants, a. Fonts del ministeri han confirmat quea Ucraïna alhora que ha demanat. Per ara, s'està "analitzant la situació", però aquest dispositiu d'evacuació està "llest" per ser activat quan "sigui necessari", han dit.La petició arriba després que aquest divendres a la tarda lademanés el mateix al seu personal "no essencial", i després també que el president dels, hagi comunicat a membres de l'OTAN i de la Unió Europea quei que ho farà abans del 20 de febrer, data en què acaben els Jocs Olímpics d'Hivern a Pequín.Espanya se suma així a d'altres països com elo elsa l'hora de demanar als seus compatriotes que abandonin Ucraïna davant el risc d'una invasió de l'exèrcit rus.

