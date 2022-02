L'ANC es regira contra la «falta de coherència» d'ERC i Junts amb el 52%

Uns 800 manifestants convocats per l's'hanaquest dissabte davant delsota el lemaper. Elisenda Paluzie, presidenta de l'entitat, ha afirmat que des de l'1-O hi ha unaen què, segons ella, no respecta la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes.En aquesta línea, Paluzie hai ha exigit unaamb la voluntat, la determinació i la capacitat de fer-la efectiva. La presidenta de l'ANC també ha exigit al Govern "claretat i honestedat" per explicar el seu full de ruta per l'autodeterminació i ha criticat la setmana prèvia a la retirada de l'escó del cupaire Pau Juvillà.Paluzie també ha fet èmfasi en la gestió delsun esdeveniment que ha considerat "". A més, ha reafirmat la seva oposició a una taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat que, segons ha dit, està buida i blanqueja la imatge d'Espanya al món.El vicepresident de l'entitat,ha criticat els tres partitis independentistes per haver pres una" i els ha acusat d'haver deixat tirats els integrants del moviment. Fernández ha detallat que els independentistes han "perdut treballs, perdut clients, perdut parelles i, finalment, d'haverTambé ha considerat que la Generalitat actua com un "braç executor de l'Estat" i l'ha acusat de formar part del problema, i no de la solució.Els manifestants han cridat "Dimissió", "Fora, fora" i càntics independentistes a les portes del Parlament mentre subjectaven pancartes amb missatges com "Hem guanyat" o "Fem la independència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor