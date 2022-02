Òmnium i la Cambra es conjuren a impulsar l'ús del català a les empreses i el comerç

El president en funcionsCultural,, s'ha reunit aquest dissabte amb la presidenta de lade Comerç de Barcelona,, per signar un conveni deon les dues entitatsi entre el teixit productiu.Segons Cuixart, "". Així mateix, ha assegurat que "la societat civil i l'empresa és corresponsable de la defensa dels drets lingüístics i d'aconseguirTotes dues entitats han constatat els reptes que el català encara té en el món empresarial i per això es comprometen a crear i impulsar accions i estratègies necessàries per afavorir-ne l'ús. Òmnium i la Cambra han acordat activar una. També posaran a la seva disposició documents, contractes i plantilles, entre d'altres, sovint difícils de trobar en català, per tal que ho incorporin en els seus procediments administratius. Alhora, treballaran per identificar els principals factors que frenen l'ús del català al món empresarial i diagnosticar les actuacions més prioritàries.El conveni fa "una" a lesde Catalunya "en les seves relacions internes, així com amb proveïdors i clients. L'acord té una durada inicial de dos anys i preveu la creació d'una comissió paritària de treball i seguiment que es reunirà periòdicament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor