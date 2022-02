Detenen un home acusat d'una agressió sexual a la discoteca Waka Sabadell

Elshan detingut, aquesta passada matinada, cap a les dues, un home com a presumpte autor d'unacomesa a una noia a, situada a Sant Quirze del Vallès, tal com han informat el Mossos d'Esquadra aEls agents han rebut l'avís del personal que s'encarrega de controlar l'accés de les persones a l'interior del local, aquests precisament els han indicat queque hauria comèsa l'interior de la sala.Aquest és elen què, després que es tanqués per l'època nadalenca -va obrir a principis d'octubre de 2021 -. I en el cas delha estat laque han reprès l'activitat, obrint les portes novament a poques hores per a la mitjanit.La discoteca, el primer cap de setmana de desembre va haver-hi, per una convocatòria feta per usuaris a les xarxes socials, com a mostra de protesta per capítols racistes . Es van arribar a aplegar un miler de persones i va haver-hidos agents dels Mossos, de caràcter lleu, i un membre del personal d'accés.

