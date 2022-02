Obliguen a enderrocar totes les construccions d'una illa de luxe d'Extremadura

no toca al mar, però té una. Està ubicada a l'a la província de Càceres, i téFins al 2007 era un paratge totalment natural sense construccions, però unli va canviar l'aspecte.Actualment, hi ha un, més de centi, fins i tot, unque estan funcionant. Els queda poca vida:Així ho ha dictat el Tribunal Suprem, que tomba la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura que declarava impossible demolir els edificis a laSegons el portal 324, es tracta d'una zona de la Xarxa Natura 2000 i és un espai protegit i no urbanitzable.Es tracta d'unaen tots els sentis, ja que només s'hi pot accedir per una carretera que està protegida per seguretat privada. Un espai que freqüenten molts alts directius espanyols, així com famosos de l'estil de Carlos Baute.Mentre Ecologistes en Acció celebra la sentència, l'advocat dels propietaris dels habitatges ha anunciat que recorreran la sentència davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'advocat considera que, com a mínim,

