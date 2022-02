El retorn d'Antònia Font ja té data

Ha sigut un procés molt divertit i ja tenim ganes de mostrar-vos més material! Contents d’anunciar que el proper 18 de febrer publicarem el nou single Una daixona de pols. pic.twitter.com/7HTguNPPNq — Antònia Font (@Antonia_Font) February 11, 2022

Elja té data, i és ben propera. Després que el juny passat el grup mallorquí anunciés que estava treballant en noves cançons per publicar aquest 2022, la banda ha anunciat que el primer tema es podrà escoltar a partir dDesprés d'un silenci de vuit anys, el grup torna als escenaris el pròxim mes de juny amb dos concerts a, en el marc delA més, la capital catalana podrà escoltar-los, de nou, el 15 d'octubre al Palau Sant Jordi., la banda formada per Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon torna a l'acció.després de setze anys en actiu i nou discs. El 2018 ja va fer una actuació excepcional per participar en el Concert per la Llibertat d'Expressió a Palma.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor