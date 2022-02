Un jugador del Barça era a la platja el dia del comiat de Messi

Fa més de mig any queva anunciar, entre llàgrimes, que. La sala de premsa es va omplir, tant de personalitats, família, amics, com de membres del cos tècnic, plantilla i periodistes, per escoltar les. Gairebé, però,blaugrana, perquè, no sabia que havia d'anar a l'adeu del 10 del Barça.Es tracta de, el lateral, tal com ha comentat el periodista Àlex López aquest divendres al programa La Porteria de betevé: "El dia del comiat de Messi, em sembla que eli el van portar a la sala de premsa perquè s'acomiadés.. Una cosa una mica estranya".Això explicariaaquell dia, tot i que tractant-se de jugadors de futbol, mai se sap. Dest, molt adient per anar a la platja, tal com ha explicat López.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor