Iceta aposta per promocionar Barcelona i Madrid «en paquet»

El ministre de Cultura i Esport,i diu que li agradaria que hi hagués més sinergia entre totes dues ciutats. "Tenen ofertes culturals que, per separat, tenen un valor increïble, però juntes es mengen el món", ha dit Iceta en una entrevista que ha publicat el diari La Vanguardia aquest dissabte, en què ha assegurat queHa reafirmat el compromís del Govern central per impulsar el paper decom a, i ha dit que ja estan assegurats els diners del conveni de cocapitalitat per al 2022: "Crec molt en la ciutat de Barcelona. Té força governi qui governi, i està destinada a tenir un paper més protagonista", ha afegit.Per al titular de Cultura, el museude Barcelona "finalment sembla que s'ha abandonat perquè a les institucions catalanes i particularment a l'Ajuntament no li ha interessat", i ha destacat que"Si la pregunta és: creus que Barcelona perdrà el tren? No, Barcelona no perdrà el tren, però és cert que hi ha oportunitats que s'han deixat escapar i val la pena una reflexió més detinguda. Algunes tenen a veure amb la cultura i altres amb infraestructures com l'aeroport", ha lamentat.A la pregunta de si seràen les municipals del 2023, ha respost que ara està totalment dedicat a la seva tasca com a ministre: "El meu pensament no està en les municipals com a candidat.", ha afegit.Sobre lai les seves modificacions, ha explicat que introdueix un Consell Estatal de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals que garanteix "un lloc estable en què l'Institut del Cinema i les Arts Audiovisuals, la indústria i les comunitats puguin treballar, elaborar i pensar en conjunt les polítiques".Iceta ha advertit dels canvis de les últimes dècades en el sector de l'audiovisual arran de la digitalització, ha destacat que alguns aspectes "de l'anterior llei mancaven de sentit i altres calia incorporar-los", i ha celebrat que la modificació coincideixi amb un moment dolç, diu, per al cinema espanyol.Ha defensat que en la nova llei "sobretot per lesque no són el castellà, un compromís igualitari, feminista, i un reforçament claríssim dels drets de les persones amb discapacitat".En ser preguntat si creu que ha aconseguit avançar en la descentralització del sector cultural a Espanya des que va començar el seu mandat, ha assegurat que "el primer ministeri que ha respost a la descentralització de seus ha estat Cultura" i que pretén continuar en aquesta línia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor