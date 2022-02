Illa acusa el Govern d'actuar com «una camisa de força» que no permet que Catalunya exploti el seu potencial

El primer secretari del PSC,És el balanç que ha fet el dirigent dels socialistes catalans a les portes de l'aniversari de les eleccions del 14-F.En un podcast del partit, preguntat per quines qüestions posarà el PSC sota el focus, Illa ha situat treballar en l'entre els eixos de la legislatura. També laIlla ha expressat que si hagués de canviar una sola prioritat de l'executiu de Pere Aragonès seria que fes "un plantejament inclusiu per a tots els catalans".Al podcast, Illa relata com va viure la campanya electoral del 14-F i la nit electoral, en què el PSC va guanyar els comicis en vots i va empatar amb escons amb ERC. El dirigent socialista ha dit que el govern de republicans i JxCat "va néixer de forma forçada" i "amb un horitzó de dos anys" per la qüestió de confiança pactada amb la CUP. "Ni dos anys ha durat", ha afegit Illa. I ha valorat que els–que l'executiu va acabar aprovant gràcies als comuns- van ser "la primera".Illa ha considerat que, com a cap de l'oposició, ha afavorit que "s'hagi obert un temps nou a Catalunya". I ha reivindicat el rol d'alternativa que ha construït el PSC "ambalperquè. El dirigent socialista ha demanat a Aragonès que ampliï el diàleg Catalunya endins.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor