Detenen a Barcelona un dels fugitius més buscats d'Europa

a Barcelona, que formava part de la llista EU Most Wanted -els més buscats de la Unió Europea"- que publica l'Europol. El detingut estava considerat com un "objectiu d'alt valor" per les autoritats policials i judicials d'Eslovènia perquè estava implicat en undes de l'Iran i fins a Eslovènia.Actualment, el fugitiu residia amb la seva família en unaun fet que va obligar els agents de la policia espanyola a establir un dispositiu de vigilància en condicions complexes. Un cop confirmada la presència al lloc, la detenció es va dur a terme conjuntament amb la policia eslovena.La investigació per localitzar-lo va començar a finals del 2019 quan els agents especialitzats en localització de fugitius van tenir coneixement d'una ordre de recerca emesa per Eslovènia per detenir, conegut com a DEC. El detingut està condemnat a deu anys de presó.

